Biathlon WM heute live im TV und Livestream: Sprint der Männer mit Doll und Nawrath

Wer übertragt den Herren-Sprint bei der Biathlon-WM LIVE im TV & Livestream?

Biathlon-WM: Nawrath in guter Verfassung

Philipp Nawrath gab sich im Vorfeld beim Exklusiv-Interview gegenüber SPORT1 zuversichtlich: „Ich habe ordentlich trainiert und bin in einer guten Verfassung. Jetzt geht es für mich darum, die Wettkämpfe mit vollem Fokus anzugehen und passende Renneinteilungen zu finden. Das war in den letzten Wochen mein kleines Manko, was auch das Schießergebnis manchmal schwieriger gemacht hat. Wenn ich es schaffen kann, bei ein oder zwei Rennen meine beste Leistung zu bringen, dann bin ich voll zufrieden. Was das am Ende ergebnistechnisch bedeutet, wird man sehen.“