Ski-WM: Riesen-Zoff bei Schwedens Langläuferinnen nach Staffel-Bronze

Nach ihrem Staffel-Einsatz bei der WM in Planica lag die schwedische Langläuferin einmal mehr entkräftet und regungslos am Boden. Wenig später eilte ein Betreuer zu Hilfe und musste die 23-Jährige stützen.

Zwar sicherte sich Topfavorit Schweden beim Silber-Coup der deutschen Damen immerhin noch Bronze, doch Karlsson hatte als dritte Läuferin auf der Strecke massiv an Boden verloren. So lief ihr nicht nur die führende Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg immer weiter davon - die deutsche Starterin Pia Fink überholte die Schwedin sogar.

Im Anschluss an ihr enttäuschendes Rennen und den Zusammenbruch machte Karlsson schnell einen Schuldigen aus. „Ich glaube nicht, dass ich so gute Skier hatte“, sagte die Star-Läuferin bei Viaplay. „Es fühlt sich an, als ob das immer passiert, wenn es eine Staffel ist. Es ist ein bisschen schade.“