"Geht nur um Geld” - Polens Skispringer schießen gegen IOC

Statt der gewöhnlichen Version mit vier Athleten pro Nation sollen im sogenannten „Super Team“ dann Zweier-Teams in drei Durchgängen um Medaillen kämpfen. Doch diese einschneidende Änderung kommt nicht bei jedem gut an - schon gar nicht bei der polnischen Nationalmannschaft.

Auch Malysz stellt sich gegen IOC-Entscheidung

Die DSV-Adler kletterten 1994 in Lillehammer, 2002 in Salt Lake City und 2014 in Sotschi auf die oberste Stufe des Podiums. Bei der vorerst letzten Ausgabe des Formats in Peking 2022 triumphierten die Österreicher vor Slowenien und Deutschland.