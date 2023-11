Skisprung-Star zu Tränen geführt

Eva Pinkelnig hat eine bewegte Karriere hinter sich, die am Ende des vergangenen Winters einen vorläufigen Höhepunkt fand. Da triumphierte die Österreicherin erstmals im Gesamtweltcup. Sechs Siege, zwölf weitere Podestplätze im Weltcup und zwei WM-Silbermedaillen sammelte die 35-Jährige auf diesem Weg ein.

Der verdiente Lohn: Als erste Skispringerin überhaupt wurde Pinkelnig im Oktober zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt. Auch einen Monat später werde die Vorarlbergerin noch emotional, wenn sie an die Preisverleihung zurückdenke.

„Als ich mich umgedreht habe in Richtung Publikum, habe ich gesehen, dass der ganze Saal steht. Das war ein Moment von unglaublicher Wertschätzung“, sagte Pinkelnig im Skisprung-Podcast Flugshow .

Nach der Veranstaltung in Wien flog Pinkelnig in den Urlaub nach Kalifornien. Dort habe sie die letzten zwölf Monate emotional Revue passieren lassen.

„Ich habe bei Sonnenuntergängen am Meer mit Tränen in den Augen gesessen, vor lauter Dankbarkeit, was ich alles erleben durfte“, erzählte die Skispringerin, deren Karriere längst nicht frei von Rückschlägen war.