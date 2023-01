"WWE wird sie mit Geld zusch***en": Bahnt sich ein Hammer-Wechsel an?

Das meint Marcus Hinselmann: „Die Zukunft von FTR bei AEW: Es deutet sich da schon was an - beziehungsweise: Es ist bemerkenswert, wie sehr da mittlerweile alles möglich scheint. Eine Rückkehr zu WWE hätte man noch vor einem Jahr sicher nicht als wahrscheinlich gesehen. Jetzt bíeten die Zeichen, die FTR da zuletzt gesendet haben, schon einiges an Interpretationsspielraum.