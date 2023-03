WWE lüftet bei SmackDown ein Geheimnis - die Auflösung überrascht

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown hat die Wrestling-Liga verraten, wer am WrestleMania-Wochenende der Headliner der diesjährigen Hall-of-Fame-Klasse sein wird. Es ist eine noch aktive Legende, die im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles aller Voraussicht nach auch selbst in den Ring steigen wird: Rey Mysterio! ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Der scheinbar unverwüstliche 48-Jährige wird bei der offiziellen Zeremonie nach der SmackDown-Show am 31. März eingeführt. Kurios: Sein wrestlender Sohn Dominik befindet sich derzeit in einer Hassfehde mit ihm und wird die Ehrung daher aus Storyline-Gründen nicht öffentlich mit ihm feiern - stattdessen bahnt sich ein Match der beiden an einem der beiden Tage darauf an.