AEW: Mysteriöser Titelwechsel - wer sind die maskierten Champs beim WWE-Rivalen?

Der „Devil“ und seine Helfer tricksen MJF aus

MJF hatte die Gürtel in Abwesenheit seines verletzten Partners und Freundes allein weiter verteidigt, in dieser Woche hatte MJF eigentlich seinen Rivalen Samoa Joe als Ersatz gewonnen. Joe jedoch ließ ihn im Stich und gegen die Maskenmänner allein - nach einer vermeintlichen Attacke der mysteriösen Bösewichte auf Joe, die sich als Komplott erwies.

MJF, jahrelang der Erzbösewicht von AEW, hatte sich infolge seiner unwahrscheinlichen Freundschaft mit Cole in diesem Jahr mehr und mehr zum Publikumsliebling entwickelt. Es spiegelte sich wider in seiner Bereitschaft, die mit Cole errungenen Titel allein weiter zu verteidigen, seitdem Cole im Herbst mit einer schweren Knöchelverletzung ausfällt - obwohl er dadurch wiederholt auch die Verteidigung des wichtigeren World Titles in Gefahr brachte.

Die Titel-Krönung der Helfer des „Teufels“ spricht nun dafür, dass die Identität der Gruppierung bald enthüllt werden könnte. Am Wochenende steht nun zunächst der Pay Per View World‘s End an, bei dem MJF seinen World Title ein weiteres Mal gegen Schwergewicht Joe verteidigen wird, der ihn am Ende der Sendung mit einer Attacke noch weiter schwächte.