AEW Dynamite: Kyle O'Reilly debütiert nach WWE-Aus, Reunion mit Adam Cole

- Im Hauptkampf schlossen sich drei Generationen von Publikumslieblingen gegen die von MJF und dem Duo FTR vertretene Gruppierung The Pinnacle zusammen: Darby Allin, CM Punk und die Legende Sting. Punk trat in Greensboro als Verbeugung vor Sting ebenfalls mit Gesichtsbemalung an, die an Stings großes Titelmatch gegen Ric Flair 1988 an gleicher Stelle erinnerte. Dax Harwood von FTR steckte am Ende alle drei Finisher von Punk, Sting und Allin ein und wurde von Punk gepinnt.