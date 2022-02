AEW Dynamite: Ex-WWE-Star Keith Lee ist die "riesige" Verpflichtung

- Das zuletzt spannungsreich gewordene Binnenklima in Chris Jerichos Gruppierung Inner Circle entlud sich in einem „Meeting“ im Ring, das eigentlich für Klärung sorgen sollte: Santana und Ortiz warfen dabei die Frage auf, ob ihr alter Kumpan Eddie Kingston recht hätte mit seiner Ansicht, dass ihre Verbindung mit Jericho ihnen inzwischen mehr schade als nutze. Jericho und Jake Hager einigte sich am Ende schließlich mit dem Duo, die Differenzen kommende Woche im Ring zu klären - während der zwischen den Stühlen stehende Sammy Guevara erklärte, dass seine Kollegen ihren Ärger in den Griff kriegen sollten, sonst werde er den Circle verlassen.