AEW Dynamite: WWE-Rivale setzt mit Hammer-Nacht dicke neue Ausrufezeichen

Moxley antwortete, dass er Jericho mit Vergnügen ein weiteres Mal besiegen werde, fügte aber an, dass er keine Lust habe, auf Jericho, den „Sports Entertainer“ zu treffen. Er wolle die Version Jerichos, die er bewundere, das „Lion Heart“, den ursprünglichen Jericho-Charakter, mit dem dieser einst vor dem großen Durchbruch bei WCW und WWE in Japan, Mexiko und der legendären Underground-Liga ECW auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der Kampf steigt am 10. August bei „Quake at the Lake“ in Minneapolis, einem weiteren Dynamite-Special.