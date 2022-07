WWE-Erdrutsch mit massiven Folgen: Mit Triple H ändert sich (fast) alles

Das Ehepaar McMahon-Levesque sicher, mit Khan muss es sich zeigen. Die Doppelspitze an sich ist üblicherweise ein Zeichen, dass es in einem Unternehmen ungeklärte Machtfragen gibt. Und in den letzten Jahren McMahons gab es in der Chefetage einige spektakuläre Verwerfungen - etwa die zwischenzeitliche Teil-Entmachtung Levesques durch Vince und die jüngsten Irritationen um Stephanie, die im Frühjahr eine familiäre Auszeit verkündete und danach in einem Aufsehen erregenden Artikel des Business Insider aus anonymen WWE-Führungskreisen angezählt wurde, sie hätte ihren Job nicht gut genug gemacht und sei von Vince de facto abserviert worden. Welche Rolle Khan in dieser Sache gespielt haben könnte, ist Gegenstand von viel Getuschel. Zu erwähnen ist aber auch: Seit ihrer unvermuteten Rückkehr ist Stephanie professionell mit der Vorgeschichte umgegangen, hat öffentlich kein Wort darüber verloren und sich voll in den Dienst der Sache gestellt.