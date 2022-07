AEW / ROH: Deutschsprachiger Ex-WWE-Star Claudio Castagnoli schreibt Wrestling-Geschichte

FTR und die Briscoes knüpften in einem Best Two Out Of Three Falls Match - in dem das Siegerteam zwei Pinfalls oder Aufgaben erzielen musste - an ihr als „match of the year candidate“ gefeiertes Duell bei Supercard of Honor am Vorabend von WrestleMania an. Erwartungsgemäß siegten FTR und verteidigten damit ihre Tag-Team-Titel.