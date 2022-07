AEW: Wardlow wird Champion - hebt er den WWE-Rivalen aufs nächste Level?

In diesem Jahr folgte am Ende der MJF-Fehde gegen den heutigen World Champion CM Punk die lang erwartete Loslösung Wardlows, der MJF beim Pay Per View Double or Nothing demontierte und sich laut Story offiziell einen „richtigen“ AEW-Vertrag verdiente - der mit WWE flirtende MJF ist danach unter rätselhaften Umständen aus dem AEW-TV verschwunden.