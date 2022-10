AEW: Großer Wrestling-Eklat um CM Punk mündet in Entlassung

Der damals frisch gekürte World Champion Punk hatte Anfang September für riesigen Wirbel gesorgt, als er auf der Pressekonferenz nach dem Pay Per View All Out vier prominente Kollegen wüst beschimpfte: Ex-Champion Hangman Page - am Dienstag wegen eines schweren Ringunfalls bei der TV-Show Dynamite im Zentrum der Aufmerksamkeit - und die drei Liga-Mitgründer und -vizepräsidenten Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega.