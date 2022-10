Ex-WWE-Diva debütiert bei AEW - weiteres Comeback bei Rampage

Kanellis führte bei der Freitagsshow Rampage ihren Ehemann Mike Bennett und dessen Tag-Team-Partner Matt Taven ein. Mit einer Attacke auf die Publikumslieblinge FTR nahm das als The OGK bekannte Duo die Titel der AEW-Schwesterliga ROH ins Visier - welche sie schon gehalten hatten, bevor AEW-Boss Tony Khan die zur Übernahme angebotene Liga in diesem Jahr gekauft und neu geordnet hatte .

Zusätzlich zu diesem Debüt feierte bei Rampage auch der eigentlich nach seinem Vertragsende schon geschiedene Stu Grayson zurück und schloss sich in einem von Paquette moderierten Backstage-Segment wieder der Dark Order an. Offensichtlich haben sich Grayson und AEW nun doch auf einen neuen Deal einigen können.

