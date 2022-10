WWE-Rivale AEW verkündet die nächsten großen Paukenschläge

In einem parallel veröffentlichen Interview mit Sports Illustrated betonte Ligaboss Tony Khan Jerichos „unglaublichen Wert“ für AEW - und stellte den AEW-Fans weitere gute Nachrichten in Aussicht. Für das AEW-Schwesterprojekt Ring of Honor (ROH) sei ab 2023 eine wöchentliche Fernsehshow in Planung, es werde diesbezüglich bald „tolle Neuigkeiten“ geben. Jericho ist aktuell World Champion der in diesem Jahr aufgekauften Liga, die im TV aktuell noch unter der Flagge von AEW läuft.