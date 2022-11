Wrestling-Hammer bei AEW Dynamite: WWE Hall of Famer wechselt zum Rivalen

Cabana verlor, durfte Jericho aber viel Paroli bieten - der ganze Auftritt war eine vielsagende Geste, nicht zuletzt durch das Zusammenspiel mit Jericho: Dieser soll zuletzt zu denjenigen gehört haben, die sich für Punks Ausbootung ausgesprochen hätten. Angeblich beschimpfte Jericho Punk nach dessen Wut-PK bei All Out - in der Cabana eine der Hauptzielscheiben war - als „Kabinen-Krebsgeschwür“. Punk hatte sich nach All Out hinter den Kulissen mit den Liga-Vizepräsidenten Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) geprügelt, die er zuvor ebenfalls beschimpft hatte. Omega und die Jacksons stehen nach zwischenzeitlicher Suspendierung vor ihrem Comeback, während Punk und AEW über eine Vertragsauflösung verhandeln.