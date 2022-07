WWE SmackDown: Ringrichter-Überraschung enthüllt - naht Bruch der Street Profits?

Infolge der Ereignisse gibt es nun also auf beiden Seiten Unmut, was der als Lenker des WWE-Programms dargestellte Adam Pearce zum Anlass nahm, den Gastringrichter für das SummerSlam-Match zu enthüllen: WWE Hall of Famer Jeff Jarrett, in der Liga angestellt als Live-Event-Koordinator und eine lokale Legende in Nashville, dem Schauplatz der Veranstaltung. (Wie Jeff Jarrett bei WWE einst spektakulär in Ungnade fiel)