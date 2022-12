AEW Dynamite: Pikante Anspielungen um Champion MJF beim WWE-Rivalen

Der „Absolute One“ ließ Kritik durchklingen, dass MJF ein unreifer Charakter sei, der Verantwortung ausweiche. „Ich mache die Meet und Greets, die du ablehnst, weil du ja lieber gehasst werden willst“, erklärte Starks - womit er auch auf das von MJF verweigerte Meet and Greet vor Double or Nothing anspielte, mit dem sich damals die Situation um ihn zuspitzte.