AEW: WWE-Rivale rüstet mit nächster Neuverpflichtung weiter auf

Sein erstes Match als offizielles Kadermitglied bestreitet er für die Schwesterliga ROH, bei dem Pay Per View Final Battle in einer Woche fordert er Samoa Joe um dessen TV Title heraus. Joe war in dieser Woche bereits Premierengegner einer weiteren Verpflichtung: Der Independent-Veteran AR Fox - als Trainer und Wrestler unter Vertrag genommen - war diese Woche Joes Gegner bei der Hauptshow Dynamite.