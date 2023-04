WWE-Rivale AEW: Weitere neue Personal-Deals enthüllt

Brian Cage verlängert bei AEW

Ligaboss Tony Khan zog 2022 jedoch überraschend eine einseitige Vertragsoption und setzte Cage beim Neuaufbau der von ihm aufgekauften Liga ROH (Ring of Honor) ein: Cage wurde zum Zentrum der Gruppierung The Embassy mit Manager Prince Nana und dem schwergewichtigen Nachwuchsteam The Gates of Agony (Bishop Kaun und Toa Liona). Das Trio hält aktuell die Six-Man-Tag-Team-Titel von ROH.