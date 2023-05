AEW: Umjubeltes Überraschungs-Comeback beim WWE-Rivalen

Im vergangenen Jahr bremste sie ein bitteres Verletzungs-Drama auf dem Höhepunkt ihrer Popularität aus - nun hat sie eine umso emotionaleres Comeback gefeiert.

Bei dem Pay Per View Double or Nothing 2023 in der Nacht in Las Vegas überraschte WWE-Rivale AEW mit einem aus heiterem Himmel kommenden Titelwechsel: Publikumsliebling Kris Statlander ist zurück - und beendete nach über 500 Tagen die TBS-Title-Regentschaft der bislang ungeschlagenen Jade Cargill. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Kris Statlander schockt Jade Cargill

Cargill besiegte zwar ihre Rivalin Taya Valkyrie, wurde dann jedoch übermütig und ließ über ihren Manager Mark Sterling eine offene Herausforderung zu einem weiteren Match aussprechen.

Diese führte zu einem umjubelten Überraschungs-Comeback von Publikumsliebling Kris Statlander nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer. Statlander besiegte dann die Ex-Basketballerin Cargill, als sie deren Finisher Jaded mit einem Tombstone Piledriver auskonterte.

Statlander ist damit die zweite Trägerin des Titels, der bislang ausschließlich von der als unbezwingbaren Macht dargestellten Modellathletin Cargill gehalten wurde (einst von NBA-Ikone Shaquille O‘Neal bei AEW eingeführt).

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Auch Cody Rhodes von Statlander begeistert

Statlander ist seit dem Gründungsjahr 2019 bei AEW und hat sich im Lauf der Jahre zu einem der beliebtesten und anerkanntesten Eigengewächse der Liga entwickelt.

„Vor einem Monat wusste ich noch nicht, wer Kris Statlander ist, jetzt kann ich mir AEW schon nicht mehr ohne sie vorstellen“, sagte der mittlerweile zu WWE gewechselte AEW-Mitgründer Cody Rhodes Ende 2019 im SPORT1-Interview: „Sie hat ein Talent, das unglaublich speziell ist und das wir entwickeln wollen.“

Die aus West Islip bei New York stammende Statlander (eigentlich: Kristen Stadtlander) ist eine Schülerin von Ex-WWE-Wrestler Brian Myers (Curt Hawkins) und dem im AEW-Management arbeitenden Pat Buck - wie auch die bei AEW ebenfalls sehr erfolgreichen MJF (aktueller World Champion der Liga) und Max Caster vom Kult-Duo The Acclaimed (der auch Statlanders Ex-Freund ist).

Die 27-Jährige, die auch schon als professionelle Stuntfrau gearbeitet hat, arbeitete sich in der Ligahierarchie seit längerem nach oben, wurde aber inzwischen mehrfach von schweren Verletzungen zurückgeworfen: Ihr Kreuzbandriss im vergangenen August war der zweite nach Juni 2020, diesmal im rechten statt wie damals dem linken Bein.

In Las Vegas schließt sich ein Kreis

Was damals besonders bitter war: Wenige Monate zuvor, bei einer ebenfalls in Las Vegas stattfindenden TV-Show, hatte Statlanders Karriere einen neuen Schub bekommen, als sie bis ins Halbfinale des ersten Owen-Hart-Gedenkturniers einzog - und bei ihrer Niederlage gegen Ruby Soho deutlich mehr bejubelt wurde als ihre Gegnerin (was später auch als ein Motiv für Sohos „Heel Turn“ herangezogen wurde).

Mit dem Comeback und dem direkten Titelgewinn am selben Ort schloss sich für Statlander nun ein Kreis, eine bewusste Entscheidung von AEW-Boss Tony Khan, wie er in der Pressekonferenz nach der Show verriet (und sich über das nahende Comeback von Liga-Topstar CM Punk wie erwartet ausschwieg).

Statlander selbst legte dort auch einen sympathischen Auftritt hin und formulierte das Ziel einer Titelregentschaft, „die erfüllend für mich, erfüllend für die Liga und erfüllend für die Fans sein soll“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

AEW Double or Nothing 2023 - die Ergebnisse:

AEW International Title Blackjack Battle Royal - Sieger: Orange Cassidy (c)

Unsanctioned Match: Adam Cole besiegt Chris Jericho

AEW World Tag Team Title Match: FTR (c) besiegen Jeff Jarrett & Jay Lethal

TNT Title Match: Wardlow (c) besiegt Christian Cage

AEW World Women‘s Title Match: Toni Storm besiegt Jamie Hayter (c) - TITELWECHSEL!

AEW Trios Title Match: The House of Black (c) besiegen The Acclaimed & Daddy Ass

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Taya Valkyrie

TBS Title Match: Kris Statlander besiegt Jade Cargill (c) - TITELWECHSEL!

AEW World Title Match: MJF (c) besiegt Darby Allin, Jack Perry, Sammy Guevara