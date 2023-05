AEW Double or Nothing: Blutiger Überraschungs-Clou beim WWE-Rivalen

Die aktuell größte Fehde bei WWE-Rivale AEW hat einen blutigen Höhepunkt erreicht - und endete mit einem Überraschungs-Clou.

Beim Pay Per View Double or Nothing 2023 besiegte der Blackpool Combat Club um die ehemaligen WWE-Champions Jon Moxley und Bryan Danielson die Gruppierung The Elite in einem „Anarchy in the Arena Match“ ohne Regeln. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Zünglein an der Waage war am Ende ein Mann, der bisher an der Seite der AEW-Mitgründer Kenny Omega und The Young Bucks sowie Hangman Page gekämpft hatte - nun aber Omegas früherem Manager Don Callis auf die dunkle Seite gefolgt ist.

Blackpool Combat Club bekommt unerwartete Hilfe

Omega schien am Ende des Matches den Sieg für sein Team in der Tasche zu haben, als er gegen Youngster Wheeler Yuta den One-Winged Angel ansetzte - seinen Finisher, aus dem sich bislang noch kein Gegner befreit hatte.

Callis allerdings schritt ein und brachte Omega dazu, den Ansatz zu lösen, was sich als Falle mit doppeltem Boden erwies: Omega wurde von einer heranfliegenden, verhüllten Gestalt erwischt und niedergestreckt.

Sie enthüllte sich als Konosuke Takeshita, das im vergangenen Jahr von AEW fest verpflichtete Ausnahmetalent aus Japan, das Callis monatelang - scheinbar - für The Elite gescoutet und rekrutiert hatte.

Nun ermöglichte Takeshita es Yuta, Omega mit einem Schraubenzieher - der Standardwaffe des BCC - den Rest zu geben und ihn schließlich mit der Aktion Seatbelt zu pinnen. Yuta jubelte danach mit seinen Partnern Moxley, Danielson und Castagnoli (bei WWE: Dean Ambrose, Daniel Bryan, Cesaro), während The Elite ihre Wunden leckten.

Der einst von der mittlerweile in die WWE-Führung zurückgewechselten Legende William Regal zusammengestellte Combat Club jubelte, hielt dabei aber etwas Distanz zu Takeshita und Callis, es blieb unklar, ob sie Teil des Bündnisses sind oder auf eigene Rechnung arbeiten.

Das letzte Wort in der Angelegenheit dürfte noch nicht gesprochen sein: Die Fehde wirkt wie gemacht für den Frühsommer-Höhepunkt Blood and Guts, einer an die auch von WWE übernommenen „War Games“ von WCW angelehnten Käfig-Massenschlacht.

MJF bleibt Champ, beide Damentitel wechseln

In einem sehr sehenswerten Co-Main-Event der Show behielt MJF seinen World Title gegen die drei jungen Kollegen Darby Allin, „Jungle Boy“ Jack Perry und Sammy Guevara. Er geht damit als Champion in den Sommer, der vom nahenden Comeback seines alten Rivalen CM Punk geprägt sein wird.

Zwei Titelwechsel gab es derweil bei den Frauen: Damenchampion Jamie Hayter - die eine reale Verletzung zu haben scheint - verlor ihren Gürtel an Toni Storm von den Outcasts. Nach über 500 Tagen endete außerdem die TBS-Title-Regentschaft der bislang ungeschlagenen Jade Cargill.

Cargill besiegte zwar ihre Rivalin Taya Valkyrie, wurde dann jedoch übermütig und ließ über ihren Manager Mark Sterling eine offene Herausforderung zu einem weiteren Match aussprechen.

Diese führte zu einem umjubelten Überraschungs-Comeback von Publikumsliebling Kris Statlander nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer. Statlander besiegte dann die Ex-Basketballerin Cargill, als sie deren Finisher Jaded mit einem Tombstone Piledriver auskonterte.

Adam Cole und Wardlow mit großen Siegen

Große Siege feierten derweil auch Adam Cole und das als World Champion der Zukunft geltende Eigengewächs Wardlow: Cole besiegte seinen Erzrivalen Chris Jericho in einem Unsanctioned Match ohne Regeln - es wurde zu seinen Gunsten abgebrochen, als Cole am Ende nicht aufhörte, Jericho mit einer Stahlkette zu bearbeiten. Cole gilt als heißer Kandidat für die Rolle als nächster MJF-Herausforderer.

Wardlow besiegte derweil einen anderen noch immer überaus fitten Altstar: Er verteidigte den TNT Title gegen Christian Cage - in dessen Spezialdisziplin, einem Leitermatch, in dem der Gürtel über dem Ring hing.

Schwergewicht Wardlow packte dabei einige spektakuläre Aktionen aus, besonders war auch das Finish: Wardlows legendärer Mentor Arn Anderson stieß Cage von der Leiter - mitten in Wardlows Powerbomb-Spezialaktion. Wardlow holte sich dann den Gürtel.

Eine weitere Legende war im Tag-Team-Titelmatch im Einsatz: WWE Hall of Famer Jeff Jarrett, der bei AEW gerade mit 55 einen vierten Frühling erlebt, und sein Weggefährte Jay Lethal verloren gegen die Champions FTR trotz des Einsatzes vieler unfairer Mittel - die wie eine ironische Reminiszenz an seine Zeit als World Champion beim früheren WWE-Rivalen TNA anmuten.

Für einen skurrilen Moment sorgte dabei auch Jarretts Frau Karen (Ex-Gattin von Kurt Angle), die Ringrichterin Aubrey Edwards mit einer Gitarre niederstreckte, als sie den k.o. gegangenen Gastringrichter Mark Briscoe ersetzen wollte.

Letztlich sorgte Briscoe - Bruder des tödlich verunglückten Jay Briscoe, mit dem er es sich im vergangenen Jahr noch eine große Fehde mit FTR geliefert hatte - für Recht und Ordnung, FTR feierten den erwarteten Sieg.

AEW Double or Nothing 2023 - die Ergebnisse:

AEW International Title Blackjack Battle Royal - Sieger: Orange Cassidy (c)

Unsanctioned Match: Adam Cole besiegt Chris Jericho

AEW World Tag Team Title Match: FTR (c) besiegen Jeff Jarrett & Jay Lethal

TNT Title Match: Wardlow (c) besiegt Christian Cage

AEW World Women‘s Title Match: Toni Storm besiegt Jamie Hayter (c) - TITELWECHSEL!

AEW Trios Title Match: The House of Black (c) besiegen The Acclaimed & Daddy Ass

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Taya Valkyrie

TBS Title Match: Kris Statlander besiegt Jade Cargill (c) - TITELWECHSEL!

AEW World Title Match: MJF (c) besiegt Darby Allin, Jack Perry, Sammy Guevara