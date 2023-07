AEW: Doppelter Paukenschlag bei der neuen TV-Show des WWE-Rivalen

Vor eineinhalb Monaten hat CM Punk sein Comeback bei WWE-Rivale AEW gefeiert, nun hat die große Rückkehr des streitbaren Wrestling-Superstars die nächste Stufe erreicht.

Bei der aktuellen Ausgabe der neuen, um ihn gestrickten TV-Show Collision hat Punk das offene Geheimnis um den roten Beutel gelüftet, den er seit seiner Wiederkehr mit sich herumträgt - und damit begonnen, dem womöglich größten Match der Ligahistorie die Bühne zu bereiten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Parallel dazu gab es am Ende der Show auch einen weiteren, so nicht von jedem erwarteten Paukenschlag. Im Mittelpunkt: der junge World Champion MJF, Punks mutmaßlicher Gegner in dem sich anbahnenden Megafight.

CM Punk erklärt sich zum „wahren“ Champion

Punk hielt in der Mitte der Sendung eine Ansprache, in der er seinen Anspruch formulierte, der „wahre“ World Champion von AEW zu sein: Er erinnerte daran, dass er den Titel unmittelbar vor seiner Verletzungspause (und dem Prügel-Eklat bei All Out) von Jon Moxley gewonnen und nie verloren hatte - und holte seine Version des Gürtels aus dem roten Beutel hervor.

Punk nahm sich dann eine Farbdose und besprühte den Gürtel - von Buhrufen eines Teils des Publikums begleitet - mit einem schwarzen „X“: Es symbolisiert seine Straight-Edge-Einstellung und seinen ursprünglichen Wrestling-Charakter. Punk zitierte bei der Gelegenheit auch seinen alten Leitspruch „Straight edge means I‘m better than you“ - und ließ fallen, dass ein gewisser Jemand (MJF) den Teil mit dem „‘I‘m better than you“ von ihm gestohlen hätte.

Zu einer Konfrontation mit dem alten Rivalen MJF kam es allerdings noch nicht, stattdessen forderte Punks aktueller Rivale „Absolute“ Ricky Starks Punk heraus, seinen inoffiziellen Titel gegen ihn zu verteidigen. Punk willigte ein: Bei der nächsten Collision-Ausgabe kommt es zum Duell, geleitet von einem prominenten, von Punk benannten Gastringrichter: der Legende Ricky „The Dragon“ Steamboat.

Der große Rivale der Ikone „Nature Boy“ Ric Flair lässt damit eine alte Verbindung aufleben: Schon zu Punks Anfängen in der Liga ROH (Ring of Honor) hatte Steamboat mehrere Matches Punks geleitet. Auch sonst nahm Punks Auftritt diverse Bezüge auf die Vergangenheit: Seine Selbstbezeichnung als „Real World‘s Champion“ war eine Reminiszenz an Flair, als dieser 1992 bei WWE einschlug und dort Hulk Hogan herausforderte. Die Farbdosen-Aktion wiederum weckte Erinnerungen an Hogan und wie er 1996 bei WCW den World Title zum „NWO World Title“ umwidmete.

MJF und Adam Cole verlieren - aber bleiben sich treu

MJF, der Mann, den Punk über kurz oder lang im Visier haben muss, spielte bei Collision diesmal auch eine prominente Rolle: Zusammen mit Partner Adam Cole forderte er Punks Kumpane FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler) um die Tag-Team-Titel von AEW heraus.

Hintergrund des Matches war das „Blind Eliminator Tournament“, in dem die Rivalen MJF und Cole als Partner zugelost worden waren und sich dabei unerwartet gut angefreundet haben - scheinbar zumindest.

In dem Eliteduo FTR fanden „Better than you, Bay-Bay“ nun ihre Meister: MJF und Cole verloren das heiße Duell, als MJF von Wheeler eingerollt wurde, kurz nachdem er Partner Cole aus dem Ansatz zur Shatter Machine befreite, dem Finisher von FTR.

Was nun unerwartet kam: Der eigentlich als Erzbösewicht definierte MJF wandte sich auch nach der Niederlage nicht gegen Cole, stattdessen umarmte er ihn und bedeutete - den Tränen nahe -, dass die neue Freundschaft ihm wichtiger sei als das Titelgold.

Was ist da wirklich im Busch?

Ist MJF wirklich plötzlich zum „Guten“ geworden und die Verbindung zu Cole zum unverbrüchlichen Dream Team? Oder wird die Täuschung nur auf die Spitze getrieben, um einen Bruch noch schockierender zu machen?

Schon vor dem Titelmatch hatte MJF angekündigt, Cole ein weiteres Match um seinen World Title zu gewähren - womöglich bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion in vier Wochen. Erst wenn dieses Match vorbei ist, dürfte wirklich klar sein, was im Busch ist ...

Die Ergebnisse von AEW Collision am 29. Juli 2023:

Ladder Match: Andrade El Idolo besiegt Buddy Matthews

Darby Allin besiegt Minoru Suzuki

Samoa Joe besiegt Gravity

Bullet Club Gold besiegen Action Andretti, Darius Martin & El Hijo del Vikingo

Mercedes Martinez besiegt Kiera Hogan