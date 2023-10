WWE-Rivale AEW: Nächste bittere Hiobsbotschaft

Nicht nur bei WWE, auch bei Konkurrent AEW haben am Wochenende überraschend die Tag-Team-Titel gewechselt - nicht freiwillig, wie mittlerweile bekannt geworden ist.

Das Topteam FTR hat am Samstag bei der TV-Show Collision die Gürtel unerwartet an das Duo Ricky Starks und Big Bill (ehemals: Big Cass bei WWE) verloren. Grund ist eine reale Verletzung von FTR-Mitglied Cash Wheeler, wie der Wrestling Observer berichtet. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Kurz nach dem Knöchelbruch von Adam Cole muss AEW also den nächsten Ausfall einer tragenden Säule der Liga verkraften.

FTR hielten die Tag-Team-Titel seit März

Wheeler wurde bei Collision schnell aus dem Match genommen, indem Big Bill ihm einen Chokeslam durch einen Tisch verpasste, der auf sich gestellte Partner Dax Harwood wurde dann nach einigen Minuten abgefertigt.

Die Verletzung Wheelers - im Sommer auch wegen einer Anklage wegen einer Waffendrohung im Straßenverkehr in den Schlagzeilen - wurde als Folge des Matches gegen Aussie Open am vorigen Wochenende bei WrestleDream dargestellt. Ob es tatsächlich so ist, ist nicht bekannt.

FTR - bei WWE einst bekannt als The Revival - hatten die Titel seit März zum zweiten Mal gehalten und ihnen mit vielen starken Matches Prestige verliehen. Anstelle eines Titelwechsels deutete sich zuletzt eigentlich erst ein erneutes Match gegen die Young Bucks an, die sich bei WrestleDream eine Titelchance verdienten - mittelfristig scheint auch ein „Dream Match“ gegen die bei AEW wieder vereinten Legenden Adam Copeland und Christian Cage (Edge und Christian) am Horizont.

Die beiden standen in diesem Jahr auch als Verbündete ihres guten Freundes CM Punk im Rampenlicht - der mittlerweile wegen des erneuten Backstage-Prügeleklats bei All Out im August gefeuert ist.