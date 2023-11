Paukenschlag um eine Ikone: WWE-Rivale AEW verpflichtet Ric Flair

Flair, vergangene Woche Überraschungsgast bei der Abschiedstournee seines Weggefährten Sting, hat für zwei Jahre unterzeichnet, wie er dem Wrestling Observer Radio mitteilte. Er werde über diesen Zeitraum dauerhaft in den TV-Shows auftreten, verkündete Flair nicht ohne Stolz, in dieser Hinsicht noch immer gefragt zu sein („76 and still talking. Woooo!“)