Der letzte Kampf einer lebenden Wrestling-Legende ist fix!

In den Achtzigern machte ihn ein großer Kampf mit Ric Flair zum Star. In den Neunzigern hatte er eine Blockbuster-Fehde mit Hulk Hogan.

AEW: Sting hat die Young Bucks handverlesen

Allin eilte ohne den abwesenden Sting zur Rettung und nahm in dessen Namen die Herausforderung an: Das Tag-Team-Titelduell wird das voraussichtliche Hauptmatch des Pay Per Views Revolution in Greensboro, North Carolina – eine alte NWA/WCW-Hochburg zu den goldenen Zeiten von Sting und Flair und Schauplatz vieler großer Schlachten von Legenden wie Lou Thesz, Harley Race, den Funk- und den Brisco-Brüdern oder Ricky „The Dragon“ Steamboat.