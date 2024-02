Wrestling-Fans erleben einen legendären Moment zum wohl letzten Mal

Hulk Hogan war das berühmteste Opfer, die legendäre Fehde gegen ihn und seine New World Order mit Kevin Nash, Scott Hall und „Macho Man“ Randy Savage machte den Moment ikonisch.

Es waren die späten neunziger Jahre, der damalige WWE-Rivale WCW war die erfolgreichste Liga der Wrestling-Welt - und die spektakulären Auftritte von Publikumsliebling Sting fesselten Millionen Fans an die TV-Bildschirme, auch in Deutschland bei SPORT1-Vorgänger DSF. (WCW: Wie der WWE-Rivale durch Egotrips von Hulk Hogan und Co. unterging)