Wrestling: Das rätselhafte Verschwinden eines gefeierten Jungstars

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

AEW suspendierte Jack Perry nach Eklat mit CM Punk

Zur Erinnerung: Perry und Punk hatten sich im vergangenen Jahr über ein nichtig anmutendes Thema zerstritten – Perrys Wunsch in einem Match bei der TV-Show Collision, bei der Punk hinter den Kulissen mitgeredet hatte, echtes Glas statt ungefährlichem Kunstglas einzusetzen sorgte für Streit.

Der Stunk führte dazu, dass Perry während eines Matches bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion eine Stichelei gegen Punk in die Kamera vortrug („Es ist echtes Glas – heul doch!“).