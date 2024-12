Wrestling-Legende feiert umjubeltes Comeback

Beim Pay Per-View World’s End in der Nacht zum Sonntag haben sowohl WWE-Legende Adam Copeland, der frühere Edge, als auch Ex-Champion Kenny Omega unangekündigte Auftritte absolviert - und dabei jeweils große Matches in Aussicht gestellt.

AEW World’s End: Copeland und Omega zurück

Der im Oktober 51 Jahre alt gewordene Copeland tauchte am Ende der Show an der Seite seiner guten Freunde FTR auf (Dax Harwood und Cash Wheeler) und attackierte mit ihnen die Death Riders um den amtierenden World Champion Jon Moxley, der seinen Titel zuvor in einem Vierkampf gegen Hangman Page, Jay White und Orange Cassidy verteidigt hatte. Copeland und FTR (Rated-FTR) treffen bei der nächsten Ausgabe der TV-Show Dynamite am Mittwoch auf die Death Riders (Moxley, Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta).