WWE-Rivale AEW bahnt zwei große Comebacks an

Martin Hoffmann 19.12.2024 • 16:43 Uhr Der WWE-Rivale fängt an, die Rückkehr des langzeitverletzten Kenny Omega zu bewerben. Ein anderer großer Star scheint am 1. Januar zurückzukommen.

Auf Wrestling-Fans warten rund um den Jahreswechsel ereignisreiche Wochen, nicht nur bei WWE: In der Nacht zum Donnerstag hat Konkurrent AEW klar angedeutet, dass zwei lang erwartete Comebacks unmittelbar bevorstehen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat die Liga von Tony Khan mit einem Hype-Video die baldige Rückkehr des langzeitverletzten Kenny Omega in Aussicht gestellt. Zudem scheint auch ein anderer ganz großer Name vor dem Ende langen Verletzungspause zu stehen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Kenny Omega vor AEW-Rückkehr

Omega pausiert seit rund einem Jahr aufgrund der Folgen einer potenziell lebensgefährlichen Darmerkrankung, die ihn im vergangenen Dezember ereilt hat. Bei AEW war der Mitgründer der Liga zuletzt Anfang Mai zu sehen, als sich seine langjährigen Weggefährten The Young Bucks (zuletzt selbst für eine Weile außer Gefecht) gegen ihn wandten und ihn attackierten.

Dass der 41 Jahre alte Omega wieder fit ist, ist schon seit längerem bekannt: Er wird am 5. Januar 2025 für die AEW-Partnerliga NJPW in Japan in den Ring steigen. Bei der zusammen mit AEW veranstalteten Show Wrestle Dynasty im legendären Tokyo Dome wird er auf den aufstrebenden Gabe Kidd treffen.

Dass die „Best Bout Machine“ bald darauf auch wieder bei AEW einschlagen wird, wird durch den kurzen Clip nun ebenfalls klar - wenngleich er keine konkreten Hinweise gibt, wann genau er zurückkehren wird.

Das neue AEW-Jahr wird am 1. Januar 2025 mit dem Dynamite-Special „Fight for the Fallen“ eröffnet - für das in dieser Woche ein anderes Comeback angedeutet worden ist.

Adam Copeland am 1. Januar zurück?

In einem Promo-Segment bei Dynamite kündigten die ehemaligen Tag-Team-Champions FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler) an, bei Fight for the Fallen in ihrer Heimat Asheville mitzumischen und ihre Fehde gegen die Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Pac, Wheeler Yuta, Marina Shafir) wiederaufzunehmen - und dass sie „nicht allein kommen“ würden.

Die naheliegende Deutung ist, dass FTR damit die Rückkehr ihres guten Freundes Adam Copeland, dem früheren Edge angekündigt haben. Copeland - außer Gefecht seit seinem Beinbruch beim missglückten Käfigflug gegen Malakai Black im Mai - lebt mit Ehefrau Beth Phoenix ebenfalls in der Stadt im US-Bundesstaat North Carolina.

Andeutungen, dass Copeland wieder ringfit ist, gab es auch schon länger. Ein Comeback beim Neujahrs-Dynamite ergibt nicht nur örtlich Sinn: AEW ist im Kampf um die Aufmerksamkeit der Wrestling-Fans unter Zugzwang. Fünf Tage nach dem AEW-Jahresauftakt startet der zuletzt quotentechnisch weit enteilte Marktführer WWE die neue Ära der Show Monday Night RAW bei Netflix - angekündigt sind unter anderem ein „Dream Match“ zwischen CM Punk und Seth Rollins und ein Damentitelmatch zwischen Liv Morgan und Rhea Ripley.