WWE und Charlotte Flair: Steuern sie auf einen Bruch zu?

Martin Hoffmann: „Was Charlotte gemacht hat, war unprofessionell, da kann man nicht drumrum reden. Die andere Frage ist: Was soll WWE machen? In solchen Fällen wird immer mit zweierlei Maß gemessen: Ein Star, den man nicht an die Konkurrenz verlieren will, kann sich mehr herausnehmen als andere. Und so wie die Situation um Charlotte Flair ist, wird WWE sich jetzt schon sehr genau überlegen, was zu tun ist. Man hat ja schon länger den Eindruck, dass Charlotte gefrustet ist. Normalerweise müsste man sich zusammensetzen und aufarbeiten: Was ist da los? Was kann man tun, um das wieder in Ordnung zu bringen? Aber ob das in diesem chaotischen Umfeld funktioniert, ist die Frage.“