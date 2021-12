WWE NXT War Games: Abgesang für zwei Stars vor Wechsel zu AEW?

Die Entwicklungen bei der Show War Games in der Nacht zum Montag verstärkten den Eindruck, dass der Wrestling-Marktführer vor zwei größeren Abgängen steht: Sowohl für Johnny Gargano als auch für Kyle O‘Reilly, deren Verträge in diesem Monat auslaufen, könnte die TV-Show NXT am Dienstag den finalen Auftritt bedeuten.