WWE: Triple H wird nach schwerer Herz-Erkrankung wieder aktiv

Levesque äußerte sich in einem Gespräch mit Fast Company über das am Donnerstag offiziell präsentierte „NIL-Programm“ (Next In Line) von WWE: Es verschafft College-Sportlern mit Interesse an einer WWE-Karriere Zugang zum Performance Center der Promotion in Orlando und anderen WWE-Ressourcen - sowie die Möglichkeit, frühzeitig einen Entwicklungsvertrag bei der Promotion zu unterschreiben.