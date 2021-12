WWE SmackDown: Xia Li soll mit historischem Debüt China-Geschäft ankurbeln

Die Premiere von Xia Li wurde in jedem Fall schon einmal effektvoll inszeniert: Nachdem sie wochenlang mit aufwändig produzierten Clips vorgestellt worden war, die in Comic-Form die Vorgeschichte ihres Charakters als „The Protector“ erzählten, kam sie nun Publikumsliebling Naomi als Retterin in höchster Not zur Hilfe.