WWE: Österreich-Star WALTER vollzieht Hammer-Wechsel

Bei WWE bestritt WALTER bereits zahlreiche große und vielgelobte Matches in beiden NXT-Kadern. Am WrestleMania-Wochenende 2019 in New York holte er sich den NXT-UK-Titel von Pete Dunne, den er dann in oft epischen Duellen gegen Herausforderer wie Tyler Bate, Jordan Devlin, A-Kid oder auch den früheren NXT-USA-Champion Tommaso Ciampa verteidigte. Am Ende hielt er den Gürtel 870 Tage lang, die längste Regentschaft eines WWE-Titelträgers seit 1988.