WWE: Deutschsprachiges Duo Imperium bricht Schweigen über großen Aufreger

Barthel: Ich glaube, dass die ganze Namensthematik nicht den Mann an sich definiert. Eine der größten Stärken von Walter (bürgerlich: Walter Hahn, d. Red.) war es schon immer, dass man ganz genau weiß, was man von einem Match mit ihm zu erwarten hat und das liefert er jedesmal ab. Das Thema bewegt die Fans erstmal sehr, aber in zwei bis drei Jahren wird niemand mehr darüber sprechen, unter welchem Namen Walter seine großartigen Performances auf die Beine stellt. Es hat alles seine Gründe und das ist auch gut so. Sicher ist: Imperium wird weiter sein, was Imperium ist. Wir stehen für die gleichen Sachen, für die wir immer gestanden haben und es ist dabei vollkommen egal, ob ich anders heiße, er anders heißt oder wir alle anders heißen. What you see is what you get.