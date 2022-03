WWE RAW: Die düstere Neuerfindung der Legende Edge

Edge trat bei RAW in einem neuen, weniger legeren Look mit schwarzem Anzug auf und ließ auch sein legendäres Theme (“Metalingus“ von Alter Bridge) weg: Nach dem Intro mit den programmatischen Worten „You think you know me?“ brach die Musik ab, stattdessen vollzog Edge einen stillen, feuerwerkslosen und langsamen Einzug in violettem Scheinwerferlicht, in dem er die Buhrufe der Fans für sich wirken ließ.