WWE RAW: Verrät dieser Moment John Cenas WrestleMania-Plan?

Bei der Montagsshow Monday Night RAW enthüllte der Wrestling-Marktführer, dass der frisch gekürte „Mr. Money in the Bank" Theory am 30. Juli in Nashville noch einmal auf US Champion Bobby Lashley treffen wird. Eine Neuigkeit, die bestätigt, dass das sich seit Monaten andeutende Duell von Nachwuchshoffnung Theory mit Topstar John Cena nicht beim SummerSlam stattfinden wird. Steigt es stattdessen im kommenden Jahr auf noch größerer Bühne?