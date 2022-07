WWE Money in the Bank: Jungstar Theory siegt - und nimmt Roman Reigns ins Visier

Bei Money in the Bank verlor der für WWE-Starverhältnisse enorm junge 24-Jährige zwar seinen United States Title an Bobby Lashley. Dann jedoch wurde - laut WWE-Drehbuch offensichtlich durch Strippenzieherei McMahons - kurzfristig in den titelgebenden Hauptkampf gesteckt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)