WWE SmackDown: Dieser Moment mit Österreich-Star Gunther versetzt das Netz in Wallung

Es bleibt die Frage, ob Gunther und Nakamura von WWE auch ihren Entfaltungsfreiraum bekommen und auf welcher Bühne es stattfinden wird: Der nächste Großevent ist der SummerSlam am 30. Juli in Nashville, ein Duell Gunther - Nakamura würde aber auch zu der Europa-Megashow Clash at the Castle am 3. September in Cardiff passen (für die auch ein Auftritt von Box-Weltmeister Tyson Fury im Gespräch ist).