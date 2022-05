WWE-Queen Bianca Belair im SPORT1-Interview: "Ronda Rousey sagt, sie sei die Böseste, aber ..."

Belair: Ich muss sagen: Ich beneide diejenigen, die Fans seit frühester Kindheit waren. WWE als Kind zu erleben muss überwältigend sein, diese Erfahrung fehlt mir. Ich bin mit 27 Jahren hinzugestoßen, ohne jede Wrestling-Erfahrung, unter den Voraussetzungen hat man was aufzuholen und zu beweisen, letztlich habe ich damit ja jemand anderem den Platz weggenommen, von dem er lebenslang geträumt hat. Es ist ein Privileg, dessen musste ich mir immer bewusst sein und immer wieder beweisen, dass ich es auch verdiene, dass ich dazugehöre. Ich wollte nie einen Hehl daraus machen, dass ich bei null angefangen habe, nicht irgendwas vortäuschen, was nicht da war. Aber was immer da war: Ich bin ehrgeizig und hungrig - und bei WWE habe ich so etwas wie eine Seelenverwandtschaft gefunden, ich hatte wirklich so ein Gefühl in Richtung: „Dich habe ich mein ganzes Leben lang gesucht, wo warst du nur vorher - ich liebe dich!“ (lacht) Es hat gepasst, auch weil ich von Anfang an versucht habe, meine eigene Note reinzubringen: athletische Elemente aus dem Crossfit und der Leichtathletik, aber zum Beispiel auch bei meinem Auftritt, ich hatte schon dort meine eigenen Anzüge designt.