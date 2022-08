WWE: Wollte der gestürzte Vince McMahon deutschsprachigen Star Gunther "begraben"?

Der in Europa und der US-Independent-Szene sehr profilierte Gunther (ehemals: WALTER) war im April von WWE vom Aufbaukader NXT in den Hauptkader SmackDown befördert worden. Trotz diverser unter Fans umstrittener Änderungen an seinem Charakter - auf die er in einem SPORT1-Interview Ende April gelassen reagiert hat - monatelang stark dargestellt worden. Höhepunkt war der Gewinn des traditionsreichen Intercontinental Titles.