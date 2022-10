Ex-WWE-Hoffnung Sara Lee stirbt mit 30 - Wrestler-Ehemann bleibt mit drei Kindern zurück

Die in Hope Township, Michigan geborene Lee war eine frühere Powerlifterin und Medizintechnik-Studentin, 2015 bewarb sie sich erfolgreich für die sechste Staffel von Tough Enough, einer Art DSDS für Wrestling-Talente - die damalige Jury: Daniel Bryan (jetzt Bryan Danielson bei AEW), Paige (Saraya) und Hulk Hogan, im Lauf der Staffel wegen seines Rassismus-Skandals ersetzt durch The Miz.