WWE SmackDown: Braun Strowmans Freundin Raquel Rodriguez debütiert

Gonzalez‘ Beförderung galt seit längerem nur als Frage der Zeit, vor einigen Wochen wurde sie vollzogen, schon in den ersten SmackDown-Shows nach WrestleMania tauchte Rodriguez in Segmenten auf. Hintergrund des Namenswechsels: Medienberichten zufolge hat WWE-Boss Vince McMahon vor kurzem verfügt, dass kein neuer Star mehr seinen bürgerlichen Vor- oder Nachnamen bei WWE benutzen darf - die Liga will die Vermarktungsrechte an den Kampfnamen für sich haben.