WWE: Weitere Ikone sagt für WrestleMania ab - Liga trotzdem im Mega-Hoch

Eine WrestleMania mit Matches von Dwayne „The Rock“ Johnson und „Stone Cold“ Steve Austin: 20 Jahre nach ihrem letzten großen Duell hätte dieses sensationelle Szenario in diesem Frühjahr passieren können - nun haben allem Anschein nach beide abgesagt.

Nachdem bereits rund um den Royal Rumble am Wochenende quasi-offiziell geworden ist, dass The Rock WWE aus Zeitgründen einen Korb gegeben hat, ist nun durchgesickert, dass wohl auch Austin aus dem Spiel ist. (NEWS: Alles zum Thema WWE)

Wie der Journalist Dave Meltzer in seinem aktuellen Wrestling Observer Radio berichtet, wird Austin bei WrestleMania 39 am 1. und 2. April kein Match bestreiten. Ihm seien Kämpfe gegen Brock Lesnar (Plan A) und auch Roman Reigns (eigentlich der Wunschgegner für The Rock) angeboten worden, er hätte sich jedoch dafür entschieden, nicht nochmal in den Ring zu steigen.

Im vergangenen Jahr hatte der 58-Jährige in seiner texanischen Heimat Dallas ein Comeback gefeiert und im Hauptkampf der ersten Nacht Kevin Owens besiegt. Nun will er offenbar nicht nochmal aus dem Ruhestand kommen - was einen Auftritt ohne ein Match nicht ausschließt.

WrestleMania dürfte auch ohne Rock und Austin alle Rekorde brechen

Trotz der beiden prominenten Absagen kann sich WWE bei der Megashow im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles auf ein dickes Geschäft freuen: Der Rumble am Wochenende hat den aktuell größten Zuschauerboom seit vielen Jahren nochmal unterstrichen.

Die Show in San Antonio pulverisierte den bisherigen Faneinnahmen-Rekord für alle Rumbles um 57 Prozent (7,7 Millionen Dollar - die vorherige Bestmarke lag 2017 bei 4,9).

Auch ein neuer Rumble-Rekord für Merchandise-Verkäufe vor Ort wurde aufgestellt: Nach WWE-Angaben war der Absatz diesmal um 135 Prozent höher als im Vorjahr. Auch bei WrestleMania wird es einen neuen Umsatzrekord geben, dies verkündete WWE nach Auswertung der Ticket-Nachfrage schon zu Beginn des Monats.

 00:49 WWE Royal Rumble: Die spektakulärste Aktion der Show!

WWE in riesigem Business-Hoch

Das Geschäft von WWE ist seit Frühjahr 2022 im Aufwind (schon vor dem kreativen Führungswechsel von Vince McMahon auf „Triple H“ Paul Levesque) und aktuell in den höchsten Höhen seit langem: Die Jubiläums-Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW fuhr in den USA die beste TV-Quote seit fast drei Jahren ein.

Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Partnersender USA Network im selben Zeitraum den Anschluss zu Millionen TV-Haushalten verloren hat. Allein im Jahr 2022 betrug der „loss of homes“ im Zuge des allgemeinen Medienwandels für den Sender laut Observer 6 Prozent - die Durchschnittsquote für RAW stieg jedoch gegen den allgemeinen Trend.

Ein weiterer Beleg für den aktuellen Boom: Laut Observer wurden für die aktuelle RAW-Ausgabe in Tulsa doppelt so viele Tickets verkauft wie für eine RAW-Ausgabe 2022 in derselben Arena im selben Monat.

Noch im Herbst 2021 - nach den Corona-Lockerungen und der Rückkehr der Zuschauer - gab es bei WWE gegenteilige Signale: Im letzten Quartal 2021 verkauften die RAW-Shows im Schnitt weniger Tickets als die Dynamite-Sendungen des Konkurrenten AEW, der RAW auch in der TV-Kernzielgruppe damals mehrmals schlug. Inzwischen ist WWE dem 2019 gegründeten Rivalen wieder weit enteilt.