Tod kurz nach 40. Geburtstag: Erneute Tragödie um deutschen Wrestling-Star

Die größte deutsche Liga wXw vermeldete die schreckliche Nachricht am späten Montagabend, eine Todesursache wurde nicht genannt. Das deutsche Portal Power Wrestling berichtet von einem „plötzlichen medizinischen Notfall“ am Montagmorgen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Deutsche Szene zum wiederholten Mal erschüttert

Klinger stand noch vor zehn Tagen bei einem Event der polnischen Liga PTW im Ring und trat gegen den früheren WWE-Wrestler Flash Morgan Webster an. Auch Webster zeigte sich in einem Social-Media-Post schockiert.

„Bad Bones“ John Klinger war deutsche Szene-Legende

Der in Bitburg geborene Klinger stand seit 2005 im Ring, trainiert wurde er unter anderem von „Headshrinker“ Alofa, einem Mitglied der legendären samoanischen Wrestling-Familie Anoa‘i, der auch Roman Reigns entstammt. Mit über 1000 Matches war Klinger eine der größten und zuverlässigsten Konstanten des von vielen Umbrüchen geprägten deutschen und europäischen Wrestling und stieg mit zahlreichen starken Ringauftritten in den Rang einer Szene-Legende auf.

Zu den häufigsten Gegnern Klingers zählte der Österreicher WALTER, der aktuell als Gunther bei WWE groß durchstartet - am Montagabend zog er bei der TV-Show RAW mit einem Sieg gegen Jey Uso ins Finale des King-of-the-Ring-Turniers ein. Auch mit anderen deutschsprachigen Stars wie Axel Dieter Jr. (Ludwig Kaiser), Ilja Dragunov, Axel Tischer / Alexander Wolfe und Claudio Castagnoli (Cesaro) stand Klinger oft im Ring. Er bestritt auch viele Matches mit internationalen Größen wie Cody Rhodes, Bryan Danielson, Kevin Steen (alias Kevin Owens), El Generico (Sami Zayn), AJ Styles und Will Ospreay - der via Social Media nun ebenfalls sein Beileid bekundete.