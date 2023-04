WWE WrestleMania 39: Horror-Wunde sorgt bei Match für Chaos

Dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven - und hat WWE bei der Megashow WrestleMania 39 in Los Angeles vor mächtige Probleme gestellt!

Im Co-Main-Event des zweiten Abends in Los Angeles zog sich der frühere Universal Champion Finn Balor eine riesige, üble Schnittwunde am Kopf zu, die sein Hell in a Cell Match gegen Legende Edge stark beeinträchtigte. (NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE WrestleMania 39)