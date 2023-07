WWE RAW: Verhasster Legendensohn treibt Fans zur Weißglut - mit Titel jetzt noch mehr

Mehrere Jahre lang war er der eher blasse Spross an der Seite seines legendären Vaters. Seit seinem Wandel zum verzogenen agierenden Bösewicht kommt seine Karriere in Fahrt - nun noch mehr.

Dominik Mysterio, Sohn des in diesem Jahr in die WWE Hall of Fame eingezogenen Rey Mysterio, hat bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW seinen bislang größten Sieg gefeiert: Der 26-Jährige verteidigte seinen frisch gewonnenen, ersten Einzeltitel gegen einen etablierten Star - auf die Art und Weise, die ihn im vergangenen Jahr groß gemacht hat (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE).