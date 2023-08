WWE SummerSlam 2023: Doppelter Titel-Paukenschlag bei den Frauen

Bei der Megashow SummerSlam 2023 in Detroit wechselte der World Women‘s Title des SmackDown-Kaders gleich zweimal: Bianca Belair gewann den Dreikampf gegen die bisherige Championess Asuka und Charlotte Flair und holte sich damit den ehemaligen RAW-Damentitel von der Japanerin zurück. Dann allerdings schlug Money-in-the-Bank-Siegerin Iyo Sky zu! ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Iyo Sky übertölpelt Bianca Belair nach Sieg über Asuka

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Sky – ehemals Io Shirai – krönte damit ihren märchenhaften, von Kreativlenker „Triple H“ Paul Levesque geförderten Aufstieg bei WWE: Der japanische Topstar war im vergangenen Sommer eigentlich kurz davor, wieder in die Heimat zurückzukehren, weil das „Genius of the Sky“ unter WWE-Gründer Vince McMahon keine Perspektive zu haben schien.